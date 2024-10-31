Паніка у Дніпрі — до фронту від області 11 км: військовий експерт пояснив небезпеку

Як змінилася ситуація на фронті останнім часом та чи варто панікувати.

11 кілометрів залишилось росіянам до Дніпропетровщини. Новину масово поширюють українці в Мережі, посилаючись на мапу аналітиків DeepState. На ній видно, що до виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км — від Покровського напрямку та 11 км — від Гуляйпільського.

Як змінилася ситуація на фронті останнім часом та чи варто панікувати, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, російська армія дійсно перебуває в 11 км від кордону з Дніпропетровщиною — з боку Времівського виступу, що на межі Донецької і Запорізької областей. Однак ворогу вдалося просунутися там всього на близько 1,5 км.

Скриншот із соцмережі "Х"

“Потрібно добре знати географію, і тоді ця паніка не сприйматиметься ніяк. 11 км до Дніпропетровщини – це з боку Времівського виступу. Там справді 11 км, але їх звідти до Дніпропетровщини вже другий рік — нічого не змінилося. Вони на 1,5 км просунулися у бік Дніпропетровщини. Це район Времівки. У цьому сенсі проблем у нас немає. Тому паніка в Мережі внікуди”, — каже Роман Світан.

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Військовий експерт каже, що наразі в Україні “проблемним” можна назвати один східний фронт.

“За Курським напрямком — там йде виконання завдань, зв'язування російських військ, мобільні, маневрені бої. Там лінії оборони немає як такої. Йдуть постійні переміщення військ. Харківський напрямок — зупинено ворога під Харковом. Тривають бої, вони стабільні, проблем великих немає. Херсонський напрямок стабільний. Запорізький напрямок навіть стабільний, бо утримуються російські наміри в районі Роботиного. Єдине лише, в районі Запорізького напрямку, у районі Времівського виступу, виникла проблема — на півтора-двох кілометрах, не більше”, — розповів Роман Світан.

За його словами, росіяни тиснуть на сході — від Вугледару, трохи на захід від Куп'янська.

“Цим Східним фронтом вони мають завдання на літню кампанію цього року. Вони її провалили. Завдання було видно стратегічне, вийти на межі Луганської та Донецької області. Не вийшли вони до Луганської. Ми утримуємо її. А Донецька область — там далеко ще до повної окупації”, — каже військовий експерт.

Але постійна позитивна динаміка росіян на Східному фронті, за словами Романа Світана, зберігається через те, що всі їхні резерви кинуті саме на цей напрямок.

Нагадаємо, глухий кут на фронті змінився перевагою РФ. Про це заявив науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень і старший аналітик української ГО "Повернись живим" Микола Бєлєсков. За його словами, якщо найближчими місяцями не буде ухвалено потрібних рішень для перелому на фронті, військова ситуація сягне точки неповернення.

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