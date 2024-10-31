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Як приготувати баклажани в клярі

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
147 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати баклажани в клярі

Відбивні з баклажанів у клярі / Фото: Credits

Тим, хто любить прості страви з овочів, пропонуємо спробувати відбивні з баклажанів. Овочі використовуйте невеликого розміру, але товсті. Вони виходять м'якими всередині та з хрусткою скоринкою зовні.

Баклажани наріжте слайсами, відбийте, зануріть у кляр і обсмажте до золотистої скоринки. Подайте зі сметаною та дрібно нарізаною зеленню.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
часник сушений
1 ч. л.
сіль
олія
борошно пшеничне
1,5 ст. л.
яйця курячі
1 шт.
молоко
2 ст. л.
сіль
  1. Баклажани помийте, очистіть від шкірки і наріжте вздовж пластинами завтовшки близько одного сантиметра і злегка відбийте кухонним молоточком. Викладіть їх у миску, трохи посоліть та залийте водою на 30 хвилин. Потім викладіть на рушник та обсушіть. Посипте часником із двох боків.
  2. Для кляру в мисці збийте яйця з молоком і сіллю, всипте борошно і перемішайте до однорідної маси.
  3. Кожен баклажан вмочіть у кляр і обсмажте на сковороді з розігрітою олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Баклажани можна посипати вашою улюбленою приправою.

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