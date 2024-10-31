Як приготувати баклажани в клярі

Тим, хто любить прості страви з овочів, пропонуємо спробувати відбивні з баклажанів. Овочі використовуйте невеликого розміру, але товсті. Вони виходять м'якими всередині та з хрусткою скоринкою зовні.
Баклажани наріжте слайсами, відбийте, зануріть у кляр і обсмажте до золотистої скоринки. Подайте зі сметаною та дрібно нарізаною зеленню.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- часник сушений
- 1 ч. л.
- сіль
- олія
- борошно пшеничне
- 1,5 ст. л.
- яйця курячі
- 1 шт.
- молоко
- 2 ст. л.
- сіль
- Баклажани помийте, очистіть від шкірки і наріжте вздовж пластинами завтовшки близько одного сантиметра і злегка відбийте кухонним молоточком. Викладіть їх у миску, трохи посоліть та залийте водою на 30 хвилин. Потім викладіть на рушник та обсушіть. Посипте часником із двох боків.
- Для кляру в мисці збийте яйця з молоком і сіллю, всипте борошно і перемішайте до однорідної маси.
- Кожен баклажан вмочіть у кляр і обсмажте на сковороді з розігрітою олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
- Баклажани можна посипати вашою улюбленою приправою.
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