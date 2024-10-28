Коли закінчиться війна в Україні: військовий шокував прогнозом

За його словами, наступна фаза війни триватиме 8-12 років.

Найстрашніший період, який очікує українців – це наступна фаза війни Росії проти України, що триватиме 8-12 років.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.

За його словами, багато років тому в Росії прийняли воєнну доктрину, в якій вони чітко прописали стратегію роботи. Вона полягає в такій лінійності, яка розбита на три основні стратегічні етапи.

Перший етап довжиною 4-6 років – це інформаційно-психологічна спеціальна операція на підготовку противника до вторгнення.

“Давайте згадаємо, що у нас відбувалося в середині 2000-х років. Давайте згадаємо про Яника, про героя Росії міністра оборони Саламатіна, про повністю переформатування державної політики в східну сторону,всіма можливими шляхами, якби й неможливими”, – розповів Вадим Сухаревський.

Наталя Нагорна і Вадим Сухаревський

Далі 4-6 років – активна воєнна фаза. Починаючи від 2014-го і до сьогоднішнього дня.

“І найстрашніший період, який нас усіх очікує, і я дуже переживаю за цей період, і нам, вищому військовому керівництву і політичному керівництву, треба до цього дуже серйозно готуватися, тому що наступна фаза – це 8-12 років, знову ж таки, інформаційно-психологічна операція з перевертання світогляду захоплених і захопленої сторони, яка програла”, – каже військовий.

За його словами, коли почнеться цей період у 8-12 років, залежить від того, коли закінчиться активна воєнна фаза.

“А тут ж прогнозувати дуже важко щось. Але знову ж таки союзники, світ цивілізований, він має готуватися до цього. Ми в першу чергу маємо готуватися до цього”, – каже Вадим Сухаревський.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СУХАРЕВСЬКИЙ! ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю командувача Сил безпілотних систем ЗСУ! ЦЕ ТРЕБА ПОЧУТИ

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