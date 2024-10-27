Коли закінчиться війна в Україні: військовий відверто відповів

Імовірно, зимою розгортатимуться важкі битви за міста, до яких ворог вже підійшов упритул.

Ситуація на фронті безперечно важка. Окупаційні російські війська застосовують всі свої сили, щоб регулярно мати видимість просування і якийсь результат. І це просування вони, на жаль, отримують.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран.

“Не без допомоги КАБів, артилерійських обстрілів, різноманітних дронів, північнокорейських боєприпасів. Але одну з ключових ролей мають постійні атаки, які повторюються десятки разів на день”, — каже військовий.

Втім, бої на полі бою — це лише одна сторона війни.

“І всі ці російські загарбання спалених до основи колишніх населених пунктів ціною величезних втрат — це лиш карта, яку вони розігрують перед виборами в США. Тому вони вкладають зараз всі свої сили, не зважаючи на швидке спалення ресурсів — технічних і людських”, — розповів Максим Таран.

За його словами, війна не закінчиться ні через місяць, ні через рік. Якими би не були результати виборів.

“Тому зима прогнозовано буде менш інтенсивним періодом. Не лише через те, що до тих пір ворог втратить багато ресурсів і муситиме їх заміняти, а й через природні фактори. Зима — наважчий час для просування піхотних груп, бо ти, як на долоні. Зелені немає, сховатися де назовні немає, довго на морозі не пробудеш. Ще й дрони, які стали головним атрибутом розвідки і підтримки, в зимових умовах можуть працювати набагато менше. Тому, імовірно, зимою розгортатимуться важкі битви за міста, до яких ворог вже підійшов упритул”, — каже військовий.

Раніше Максим Таран розповів, як військові КНДР можуть вплинути на ситуацію на фронті.

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