Противник безупинно атакує українські позиції: що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував наші позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників.

На Лиманському напрямку агресор атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми російських загарбників поблизу Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак у бік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Красний Яр, Миколаївка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Крім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки.

На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз безуспішно штурмували позиції наших воїнів.

П’ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також українські воїни знешкодил 4 танки, 23 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 100 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

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