Геловін-2024: як зробити свічки-привиди

Геловін — час, коли ми можемо страшно та стильно прикрасити дім використовуючи звичайні речі з невеличкими модифікаціями.
Якщо ви шукаєте простий та креативний спосіб додати таємничої атмосфери вашому інтер’єру, свічки-привиди стануть ідеальним рішенням. На сторінці casagrella поділилися чудовим лайфгаком, як створити ці оригінальні прикраси для декору.
Що потрібно:
- Звичайні довгі білі свічки
- Гаряча вода
- Фломастери чи фарби
Що робити:
- Налийте у ємність гарячу воду, проте вона не має бути дуже гарячою, щоб ви обпеклися, але достатньо теплою, щоб пом’якшити віск;
- Замочіть свічки у воді на 10 хвилин. Це дозволить воску стати гнучким для подальших маніпуляцій.
- Після 10 хвилин вийміть свічки з води. Повільно почніть згинати їх у потрібному напрямку. Ви можете створити різноманітні форми: деякі свічки можуть бути трохи нахиленими, інші — злегка зігнутими. Використовуйте свою фантазію, щоб надати свічкам унікального вигляду;
- Після того як ви досягли бажаного результату, залиште свічки висихати.
- Коли свічки повністю висохнуть і стануть твердими, ви можете розпочинати декорування. За допомогою фломастерів або фарб намалюйте очі та рот на кожній свічці. Ви можете обрати милі, добрі обличчя або ж створити більш страхітливі варіанти — все залежить від вашої фантазії.
@casagrella DIY taper ghost candles Soak your candles in hot tap water(make sure it’s bearable to work with). Leave them in for 10 minutes, then slowly start bending them to the direction you like. Once dry, draw eyes and mouth. I used a sharpie first, then traced it with acrylic paint. #halloweendecor #diyhalloween #ghostcandle #spookydecor #diycandles #diyhalloween #halloweendiy #diyghostcandles #spookyszn #falldecorating #halloweenideas #diyhalloween ♬ Halloween ・ cute horror song - PeriTune
Коли свічки-привиди будуть готові, ви можете прикрасити ними ваш дім. Розмістіть їх на столах, підвіконнях або навіть на сходах, щоб запаливши ввечері наповнити дім святковою атмосферою.
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