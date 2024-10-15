Геловін-2024: як зробити свічки-привиди

Геловін — час, коли ми можемо страшно та стильно прикрасити дім використовуючи звичайні речі з невеличкими модифікаціями.

Якщо ви шукаєте простий та креативний спосіб додати таємничої атмосфери вашому інтер’єру, свічки-привиди стануть ідеальним рішенням. На сторінці casagrella поділилися чудовим лайфгаком, як створити ці оригінальні прикраси для декору.

Що потрібно:

Звичайні довгі білі свічки

Гаряча вода

Фломастери чи фарби

Що робити:

Налийте у ємність гарячу воду, проте вона не має бути дуже гарячою, щоб ви обпеклися, але достатньо теплою, щоб пом’якшити віск;

Замочіть свічки у воді на 10 хвилин. Це дозволить воску стати гнучким для подальших маніпуляцій.

Після 10 хвилин вийміть свічки з води. Повільно почніть згинати їх у потрібному напрямку. Ви можете створити різноманітні форми: деякі свічки можуть бути трохи нахиленими, інші — злегка зігнутими. Використовуйте свою фантазію, щоб надати свічкам унікального вигляду;

Після того як ви досягли бажаного результату, залиште свічки висихати.

Коли свічки повністю висохнуть і стануть твердими, ви можете розпочинати декорування. За допомогою фломастерів або фарб намалюйте очі та рот на кожній свічці. Ви можете обрати милі, добрі обличчя або ж створити більш страхітливі варіанти — все залежить від вашої фантазії.

Коли свічки-привиди будуть готові, ви можете прикрасити ними ваш дім. Розмістіть їх на столах, підвіконнях або навіть на сходах, щоб запаливши ввечері наповнити дім святковою атмосферою.

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