Хэллоуин-2024: как сделать свечи-призраки

Хэллоуин – время, когда мы можем страшно и стильно украсить дом используя обычные вещи с небольшими модификациями.
Если вы ищете простой и креативный способ придать таинственной атмосфере вашему интерьеру, свечи-призраки станут идеальным решением. На странице casagrella поделились отличным лайфхаком, как создать эти оригинальные украшения для декора.
Что нужно:
- Обычные длинные белые свечи
- Горячая вода
- Фломастеры или краски
Что делать:
- Налейте в емкость горячую воду, однако она не должна быть слишком горячей, чтобы вы не обожглись, но достаточно теплой, чтобы смягчить воск;
- Замочите свечу в воде на 10 минут. Это позволит воску стать гибким для дальнейших манипуляций.
- После 10 минут извлеките свечи из воды. Медленно начните сгибать их в нужном направлении. Вы можете создать различные формы: некоторые свечи могут быть немного наклонены, другие слегка изогнуты. Используйте свою фантазию, чтобы придать свечам уникальный вид;
- После того как вы добились желаемого результата, оставьте свечи высыхать.
- Когда свечи полностью высохнут и станут жесткими, вы можете начинать декорирование. С помощью фломастера или краски нарисуйте глаза и рот на каждой свече. Вы можете выбрать милые, добрые лица или создать более устрашающие варианты — все зависит от вашей фантазии.
@casagrella DIY taper удовольствие свиньи Сырь ваши свиньи в горячей водной клади (сделать это может быть вязким для работы с). Положите их в течение 10 минут, то плавно start bending them к direction you like. Once dry, draw eyes and mouth. Я использовался в harpie в первый раз, он был traced с акриловым рисом. #halloweendecor #diyhalloween #ghostcandle #spookydecor #diycandles #diyhalloween #halloweendiy #diyghostcandles #spookyszn #falldecorating #halloweenideas #diyhalloween ♬ Halloween · cute horror
Когда свечи-призраки будут готовы, вы можете украсить ими ваш дом. Разместите их на столах, подоконниках или даже на лестнице, чтобы зажегши вечером наполнить дом праздничной атмосферой.
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