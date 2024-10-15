Хэллоуин-2024: как сделать свечи-призраки

Хэллоуин – время, когда мы можем страшно и стильно украсить дом используя обычные вещи с небольшими модификациями.

Если вы ищете простой и креативный способ придать таинственной атмосфере вашему интерьеру, свечи-призраки станут идеальным решением. На странице casagrella поделились отличным лайфхаком, как создать эти оригинальные украшения для декора.

Что нужно:

Обычные длинные белые свечи

Горячая вода

Фломастеры или краски

Что делать:

Налейте в емкость горячую воду, однако она не должна быть слишком горячей, чтобы вы не обожглись, но достаточно теплой, чтобы смягчить воск;

Замочите свечу в воде на 10 минут. Это позволит воску стать гибким для дальнейших манипуляций.

После 10 минут извлеките свечи из воды. Медленно начните сгибать их в нужном направлении. Вы можете создать различные формы: некоторые свечи могут быть немного наклонены, другие слегка изогнуты. Используйте свою фантазию, чтобы придать свечам уникальный вид;

После того как вы добились желаемого результата, оставьте свечи высыхать.

Когда свечи полностью высохнут и станут жесткими, вы можете начинать декорирование. С помощью фломастера или краски нарисуйте глаза и рот на каждой свече. Вы можете выбрать милые, добрые лица или создать более устрашающие варианты — все зависит от вашей фантазии.

Когда свечи-призраки будут готовы, вы можете украсить ими ваш дом. Разместите их на столах, подоконниках или даже на лестнице, чтобы зажегши вечером наполнить дом праздничной атмосферой.

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