Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: день, когда многие будут склонны приврать

День, когда многие из нас будут склонны ко лжи, потому не стоит верить всему, что нам будут говорить.

С осторожностью надо относиться и к происходящим с нами событиям: оценить их объективно будет очень сложно, а некоторых случаях и невозможно. Силы будут иссякать, поэтому расходовать их необходимо экономно и наполеоновских планов – во всяком случае на сегодня – не стоить. Также нежелательно встревать в любые конфликты: тем, кто не может держать эмоции под контролем, а язык – за зубами, лучше вообще ни с кем не общаться.

Овен

Нежелательно делать покупки, даже если речь будет идти всего лишь о запасах продуктов на наступившую неделю: скорее всего они окажутся с истекающим сроком годности, а то и вовсе просроченными.

Телец

Отправляясь на шопинг, будьте максимально осторожны с деньгами: сегодня можно не только потратить значительную сумму, нанеся урон своему бюджету, но и приобрести то, что вам совсем не нужно.

Близнецы

Необходимо отказаться от любых поездок, поскольку успехом они сегодня не увенчаются, лучше – разумеется, по возможности – вообще не покидать стен своего дома, тем более, что работу на удаленке никто не отменял.

Рак

Даже если ваше настроение оставит желать лучшего, не стоит замыкаться в себе: общение с другими людьми не только развеселит вас, но и даст важную информацию к размышлениям.

Лев

Чтобы пополнить запасы энергии, которая в последнее время начала стремительно иссякать, позвольте себе немного расслабиться: например, сходите на выставку или в театр – это гарантирует вам приятные эмоции.

Дева

Звезды не отговаривают вас от финансового риска, а, напротив, одобряют его – можно, например, сделать ставку на тотализаторе или купить лотерейный билет, главное – не войти в раж не потратить все свои сбережения.

Весы

Составляя профессиональный план на ближайшее время, прислушивайтесь к внутреннему голосу: его подсказки могут показаться фантастическими, но впоследствии самым невероятным образом сбудутся.

Скорпион

Чем бы вы ни были заняты днем, вечер освободите для дружеской вечеринки: вы прекрасно проведете время, а, значит, встреча оставит замечательные воспоминания, главное – не злоупотреблять алкоголем.

Стрелец

Необходимо обратить внимание на знаки, которые будет в этот день посылать Вселенная – они помогут сориентироваться в бурном потоке событий и выбрать единственно правильное решение.

Козерог

Сегодня – впрочем, как и всегда – крайне важно избегать пустых разговоров, с которыми к вам будут приставать окружающие вас люди: из-за них вы – с великим для себя сожалением – не сможете завершить намеченные дела.

Водолей

День неблагоприятен для финансовых операций любого масштаба – даже незначительная покупка в супермаркете может оказаться неудачной, что вызовет сожаление о бездарно потраченных деньгах.

Рыбы

Сегодня не самый удачный день для общения с начальством: оно будет негативно настроено по отношению к вам, поэтому результат такой беседы окажется прямо противоположным ожидаемому.

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