Как сделать натуральный тыквенный диффузор для дома

Предлагаем вам ознакомиться с ароматными рецептами натуральных диффузоров для создания уюта в доме.
Блогер Holly Brandenberger рассказала своим подписчикам, как приготовить диффузор, который наполнит дом пряным осенним ароматом.
Как сделать комнатный спрей
- Выберите смесь эфирных масел;
- Добавьте эфирные масла в стеклянную бутылку с распылителем емкостью 120 мл;
- Наполните 1/4 бутылки спиртом. Он будет способствовать растворению эфирных масел, а также консервантом. Если вы решите использовать только воду, обязательно хорошо взбалтывайте ее перед каждым использованием и сделайте небольшую порцию, поскольку в воде быстрее растут разные микробы;
- Наполните оставшуюся бутылку дистиллированной водой;
Применение:
Распылите в помещении или на белье, чтобы освежить его.
Попробуйте сочетании разных смесей для ароматизации комнат
Осенний венок:
- Масло мускатного шалфея 8 капель;
- Масло можжевельника 8 капель;
- Масло пихты 15 капель.
Тыквенные пряности:
- Масло апельсина 20 капель;
- Масло корицы 5 капель;
- Масло гвоздики 4 капли;
- Масло мускатного ореха 4 капли.
Осенний лес:
- Масло кипариса 20 капель;
- Масло лаванды 5 капель;
- Масло кедрового дерева 5 капель.
Лесное мгновение:
- Масло розмарина 10 капель;
- Масло бергамота 8 капель;
- Масло грушанки 3 капли;
- Масло кедрового дерева 3 капли.
Успокаивающее Спа:
- Масло лаванды 15 капель;
- Масло бергамота 7 капель;
- Масло майорана 3 капли;
- Масло герани 2 капли;
- Масло ладаны 2 капли;
- Масло апельсина 3 капли.
Яблочный пирог:
- Масло апельсина 15 капель;
- Масло имбиря 5 капель;
- Масло корицы 3 капли.
Пряный чай:
- Масло кардамона 10 капель;
- Масло корицы 5 капель;
- Масло гвоздики 3 капли;
- Масло имбиря 3 капли.
Елка :
- Масло сосны 20 капель;
- Масло кипариса 10 капель;
- Масло кедрового дерева 10 капель;
- Масло апельсина 5 капель;
- Масло эвкалипта 5 капель;
- Масло корицы 2 капли.
Уютный дом:
- Масло апельсина 12 капель;
- Масло ладаны 8 капель;
- Масло гвоздики 6 капель.
Вы можете сочетать любимые ароматы и создавать собственные неповторимые композиции.
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