Как сделать натуральный тыквенный диффузор для дома

Предлагаем вам ознакомиться с ароматными рецептами натуральных диффузоров для создания уюта в доме.

Блогер Holly Brandenberger рассказала своим подписчикам, как приготовить диффузор, который наполнит дом пряным осенним ароматом.

Как сделать комнатный спрей

Выберите смесь эфирных масел; Добавьте эфирные масла в стеклянную бутылку с распылителем емкостью 120 мл; Наполните 1/4 бутылки спиртом. Он будет способствовать растворению эфирных масел, а также консервантом. Если вы решите использовать только воду, обязательно хорошо взбалтывайте ее перед каждым использованием и сделайте небольшую порцию, поскольку в воде быстрее растут разные микробы; Наполните оставшуюся бутылку дистиллированной водой;

Применение:

Распылите в помещении или на белье, чтобы освежить его.

Попробуйте сочетании разных смесей для ароматизации комнат

Осенний венок:

Масло мускатного шалфея 8 капель;

Масло можжевельника 8 капель;

Масло пихты 15 капель.

Тыквенные пряности:

Масло апельсина 20 капель;

Масло корицы 5 капель;

Масло гвоздики 4 капли;

Масло мускатного ореха 4 капли.

Осенний лес:

Масло кипариса 20 капель;

Масло лаванды 5 капель;

Масло кедрового дерева 5 капель.

Лесное мгновение:

Масло розмарина 10 капель;

Масло бергамота 8 капель;

Масло грушанки 3 капли;

Масло кедрового дерева 3 капли.

Успокаивающее Спа:

Масло лаванды 15 капель;

Масло бергамота 7 капель;

Масло майорана 3 капли;

Масло герани 2 капли;

Масло ладаны 2 капли;

Масло апельсина 3 капли.

Яблочный пирог:

Масло апельсина 15 капель;

Масло имбиря 5 капель;

Масло корицы 3 капли.

Пряный чай:

Масло кардамона 10 капель;

Масло корицы 5 капель;

Масло гвоздики 3 капли;

Масло имбиря 3 капли.

Елка :

Масло сосны 20 капель;

Масло кипариса 10 капель;

Масло кедрового дерева 10 капель;

Масло апельсина 5 капель;

Масло эвкалипта 5 капель;

Масло корицы 2 капли.

Уютный дом:

Масло апельсина 12 капель;

Масло ладаны 8 капель;

Масло гвоздики 6 капель.

Вы можете сочетать любимые ароматы и создавать собственные неповторимые композиции.

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