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Как сделать натуральный тыквенный диффузор для дома

Как сделать натуральный тыквенный диффузор для дома

Тыквенное масло / Фото: Credits

Предлагаем вам ознакомиться с ароматными рецептами натуральных диффузоров для создания уюта в доме.

Блогер Holly Brandenberger рассказала своим подписчикам, как приготовить диффузор, который наполнит дом пряным осенним ароматом.

Как сделать комнатный спрей

  1. Выберите смесь эфирных масел;
  2. Добавьте эфирные масла в стеклянную бутылку с распылителем емкостью 120 мл;
  3. Наполните 1/4 бутылки спиртом. Он будет способствовать растворению эфирных масел, а также консервантом. Если вы решите использовать только воду, обязательно хорошо взбалтывайте ее перед каждым использованием и сделайте небольшую порцию, поскольку в воде быстрее растут разные микробы;
  4. Наполните оставшуюся бутылку дистиллированной водой;

Применение:

Распылите в помещении или на белье, чтобы освежить его.

Попробуйте сочетании разных смесей для ароматизации комнат

Осенний венок:

  • Масло мускатного шалфея 8 капель;
  • Масло можжевельника 8 капель;
  • Масло пихты 15 капель.

Тыквенные пряности:

  • Масло апельсина 20 капель;
  • Масло корицы 5 капель;
  • Масло гвоздики 4 капли;
  • Масло мускатного ореха 4 капли.

Осенний лес:

  • Масло кипариса 20 капель;
  • Масло лаванды 5 капель;
  • Масло кедрового дерева 5 капель.

Лесное мгновение:

  • Масло розмарина 10 капель;
  • Масло бергамота 8 капель;
  • Масло грушанки 3 капли;
  • Масло кедрового дерева 3 капли.

Успокаивающее Спа:

  • Масло лаванды 15 капель;
  • Масло бергамота 7 капель;
  • Масло майорана 3 капли;
  • Масло герани 2 капли;
  • Масло ладаны 2 капли;
  • Масло апельсина 3 капли.

Яблочный пирог:

  • Масло апельсина 15 капель;
  • Масло имбиря 5 капель;
  • Масло корицы 3 капли.

Пряный чай:

  • Масло кардамона 10 капель;
  • Масло корицы 5 капель;
  • Масло гвоздики 3 капли;
  • Масло имбиря 3 капли.

Елка :

  • Масло сосны 20 капель;
  • Масло кипариса 10 капель;
  • Масло кедрового дерева 10 капель;
  • Масло апельсина 5 капель;
  • Масло эвкалипта 5 капель;
  • Масло корицы 2 капли.

Уютный дом:

  • Масло апельсина 12 капель;
  • Масло ладаны 8 капель;
  • Масло гвоздики 6 капель.

Вы можете сочетать любимые ароматы и создавать собственные неповторимые композиции.

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