Что будет с курсом доллара дальше: глава НБУ объяснил ситуацию

Национальный банк Украины продолжит политику управляемой гибкости, но возвращаться к плавающему курсу пока рано. В то же время, НБУ будет избегать резких изменений курса гривны к доллару.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Пышный в Facebook.

"Кардинальных изменений в нашей валютно-курсовой политике ожидать не стоит. Мы остаемся в режиме управляемой гибкости курса. По нашему мнению, этот режим является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты. Хотя мы всегда отмечаем, что управляемая гибкость курса — это промежуточный формат, о переходе к полноценному плаванию курса говорить точно рано", — написал он.

Валютно-курсовая политика НБУ и дальше будет направляться на сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке.

"Это важно для выполнения ключевой задачи НБУ сохранения инфляции на умеренном уровне в этом году и возвращения ее к цели 5% в ближайшие годы. Для этого НБУ будет сохранять активное присутствие на рынке: компенсировать структурный дефицит иностранной валюты и обезопасить курсовую динамику от резких движений. Это будет способствовать умеренным колебанием гривни в обе стороны (и в сторону ослабления, и в сторону укрепления) как на относительно коротких, так и на более длительных временных промежутках в зависимости от изменения рыночных условий", — добавил Пышный.

Ранее сообщалось, что сентябрь показал стабильность курса гривни по отношению к доллару, несмотря на сезонные колебания спроса и предложения. Благодаря усилиям НБУ удалось избежать значительных девальвационных рисков.

По словам руководителя службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрия Крохмаля, в октябре ожидается традиционное сезонное оживление валютного рынка. Это будет происходить прежде всего за счет больших объемов спроса и предложения.

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