В нескольких областях Украины ввели отключение света

В пятницу, 4 октября, в Полтавской и Сумской областях ввели аварийные отключения света. Они действуют с 10:25.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"С целью недопущения перегрузки оборудования в основной сети. Об отмене графиков аварийных отключений будет сообщено дополнительно", — подчеркнули в компании.

Отмечается, что накануне в результате дроновой атаки на энергообъект обесточивалась часть Сумской области. Энергоснабжение удалось возобновить еще вчера. Впрочем, для окончательного устранения последствий обстрела еще нужно время.

Между тем, в Полтавской области ограничения на потребление электроэнергии действуют в двух районах региона, проинформировали в "Полтаваоблэнерго".

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", в области применен график аварийных отключений в объеме 50 МВт в Миргородском и Полтавском районах", – сообщили в компании.

Напомним, 3 октября российская армия ударила по объектам энергетики в нескольких областях. В результате попаданий было повреждено оборудование и обесточены потребители.

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