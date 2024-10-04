В Мариуполе раздались взрывы: что известно

Днем 4 октября в Мариуполе раздались взрывы. Жители в телеграмм-каналах сообщают о том, что слышны были звуки взрывов в центре города и Приморском районе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Оккупанты призывают не паниковать и сообщают о "переходе самолета на гиперзвук", — говорится в сообщении.

Напомним, в временно оккупированный Мариуполь привезли российских беженцев из Курской области. Их размещают в домах, ранее принадлежавших местным жителям, но были отобраны оккупантами после того, как мариупольцы были вынуждены покинуть город из-за войны.

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