У Маріуполі пролунали вибухи: що відомо

Вдень 4 жовтня у Маріуполі пролунали вибухи. Жителі в телеграм-каналах повідомляють про те, що було чутно звуки вибухів у центрі міста та Приморському районі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти закликають не панікувати та повідомляють про "перехід літака на гіперзвук", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Маріуполя привезли російських біженців з Курської області. Їх розміщують в будинках, які раніше належали місцевим жителям, але були відібрані окупантами після того, як маріупольці були змушені залишити місто через війну.

Читайте також: