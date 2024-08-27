Окупанти планують перетворити "Азовсталь" на "туристичний парк": фото

В окупаційних пабліках з'явилася інформація про те, що росіяни збираються зробити з "Азовсталлю".

Російські окупанти мають намір перетворити металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі на "постіндустріальний парк".

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Металургійний комбінат "Азовсталь" став символом українського спротиву під час російського вторгнення навесні 2022 року. Протягом 86 днів українські захисники перетворили його на фортецю, відчайдушно борючись проти російських військ. Тепер окупанти прагнуть стерти цю пам’ять, знищуючи все, що нагадує про український героїзм та мужність.

Перетворення "Азовсталі" на туристичний об’єкт можна розглядати як спробу переписати історію та стерти сліди злочинів, скоєних російськими військами у Маріуполі. Це також є частиною ширшої стратегії окупантів знищення української ідентичності на захоплених територіях і створення нових наративів, які б відволікали увагу від справжньої природи російської агресії.

Окупанти планують перетворити "Азовсталь" на "туристичний парк" (8 фото)

Українська сторона вже висловила своє обурення з приводу таких планів, зазначаючи, що це є черговою спробою зневажити пам'ять про захисників Маріуполя і знищити символ українського спротиву.

Нагадаємо, підполковник Національної гвардії України, командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" показав фото перемовин з росіянами про евакуацію цивільних громадян з "Азовсталі" у травні 2022 року.

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