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У кількох областях України запровадили відключення світла

У кількох областях України запровадили відключення світла

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Енергетики намагаються не допустити перевантаження обладнання.

У п'ятницю, 4 жовтня, у Полтавській та Сумській областях запровадили аварійні відключення світла. Вони діють від 10:25.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

" З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мереж. Про скасування графіків аварійних відключень буде повідомлено додатково", - наголосили в компанії.

Зазначається, що напередодні внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт знеструмлювалась частина Сумської області. Енергопостачання вдалося відновити ще вчора. Втім, для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час. 

Тим часом у Полтавській області обмеження на споживання електроенергії діють у двох районах регіону, поінформували в "Полтаваобленерго". 

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", в області застосовано графік аварійних відключень в об’ємі 50 МВт у Миргородському та Полтавському районах", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, 3 жовтня російська армія вдарила по об'єктах енергетики у кількох областях. Внаслідок влучань було пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі.

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