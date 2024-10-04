У кількох областях України запровадили відключення світла

Енергетики намагаються не допустити перевантаження обладнання.
У п'ятницю, 4 жовтня, у Полтавській та Сумській областях запровадили аварійні відключення світла. Вони діють від 10:25.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
" З метою недопущення перевантаження обладнання в основній мереж. Про скасування графіків аварійних відключень буде повідомлено додатково", - наголосили в компанії.
Зазначається, що напередодні внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт знеструмлювалась частина Сумської області. Енергопостачання вдалося відновити ще вчора. Втім, для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час.
Тим часом у Полтавській області обмеження на споживання електроенергії діють у двох районах регіону, поінформували в "Полтаваобленерго".
"За розпорядженням НЕК "Укренерго", в області застосовано графік аварійних відключень в об’ємі 50 МВт у Миргородському та Полтавському районах", - повідомили в компанії.
Нагадаємо, 3 жовтня російська армія вдарила по об'єктах енергетики у кількох областях. Внаслідок влучань було пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі.
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