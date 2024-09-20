Что будет с курсом доллара и евро до конца 2024 года: прогноз

Курс доллара до конца 2024 года в Украине на наличном рынке приблизится к уровню 42-43 грн/долл. То есть американская валюта будет постепенно дорожать.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, сообщает "Минфин".

Курс доллара к концу 2024 года

По словам эксперта, на наличном рынке курс доллара США к концу года приблизится к уровням коридора 42-43 грн.

"В этом случае международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривны в Украине будет идти в одном тренде для украинцев. То есть доллар будет постепенно дорожать", — отметил Козырев.

По его оценкам, в 2025 году "тренд укрепления доллара на внешних рынках начнет выдыхаться, а в Украине курс американской валюты останется заложником поведения Нацбанка на рынке".

Курс евро до конца 2024 года

Что касается курса евро в Украине, то Козырев указал, что ситуация станет еще сложнее. На курс этой валюты будут одновременно влиять как фактор международного ослабления евро по отношению к доллару, так и рост курса доллара по отношению к гривне.

"Поэтому при базовом сценарии рост курса доллара на межбанке до 41,70-42,10 гривны к концу 2024 года и соотношение пары евро/доллар в пределах 1,06-1,09 доллара за евро, курс безналичного евро к концу 2024 года будет в пределах коридора от 44,20 до 45,89 гривны. То есть, несколько ниже, чем нынешние котировки на торгах. А на наличном рынке курс евро к концу года приблизится к уровням коридора в 44,52-46,87 гривен", – говорится в прогнозе аналитика.

Козырев также указал, что на межбанке, судя по последним выкладкам по бюджету на 2025 год и действиям регулятора в сентябре, до конца 2024 года будет плавная девальвация гривны до уровней около 41,70-42,10 грн/долл.

К слову, игроки банковского рынка прогнозируют, что до конца года колебания курса доллара будут проходить в текущем коридоре 41,3-42 грн. Поэтому скупать американскую валюту нет смысла.

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