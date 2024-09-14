Ожидать ли скачка курса доллара: прогноз экономиста

Во время войны в любом государстве всегда происходит девальвация национальной валюты.

Достигнет ли доллар цены 50 гривен, будет зависеть от ситуации на фронте. Поэтому невозможно предсказать, когда это произойдет и произойдет ли вообще.

Об этом рассказал доктор социальной экономики, экономист Зиновий Свереда в эфире "КИЕВ24".

"Как мы видим, когда приезжают наши западные партнеры, параллельно с военной помощью мы всегда обсуждаем и финансовые вопросы, финансовое сотрудничество. Потому что во время войны в любом государстве всегда идет девальвация национальной валюты. Это было во все времена, по всему миру. И мы этого процесса избежать не сможем", – отметил эксперт.

Он добавил, что точно предсказать, когда доллар будет стоить 50 гривен или больше, невозможно.

"Это будет зависеть не столько от разного рода финансовых операций, сколько от ситуации на фронте. То есть, если мы хотим иметь свободную конвертируемую гривну в мире, стабильную и прочную, мы должны одержать победу в войне", — подчеркнул Зиновий Свереда.

Напомним, Украина договорилась с Международным валютным фондом о новом транше. После этих договоренностей Нацбанк будет двигаться к большей гибкости курса гривны по отношению к доллару.

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