СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными (видео)

Домой вернулись 103 украинца. Их уволили в рамках очередного обмена пленными между Украиной и Россией.

Эксклюзивные кадры обмена обнародовало ГУР МО.

СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными

"Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность!", – отмечается в сообщении.

Как отметили, это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Напомним, сегодня, 14 сентября, совершили очередной обмен бойцов между Украиной и Россией. Домой вернулись 103 воина, в том числе 23 "азовца".

Читайте также: