СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными (видео)

Вскоре бойцы будут занимать родных.
Домой вернулись 103 украинца. Их уволили в рамках очередного обмена пленными между Украиной и Россией.
Эксклюзивные кадры обмена обнародовало ГУР МО.
"Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность!", – отмечается в сообщении.
Как отметили, это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Напомним, сегодня, 14 сентября, совершили очередной обмен бойцов между Украиной и Россией. Домой вернулись 103 воина, в том числе 23 "азовца".
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