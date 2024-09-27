Курс доллара в обменниках на следующей неделе ощутимо изменится

Ежедневные курсовые изменения в обменных пунктах ожидаются в пределах 0,5 грн.
На следующей неделе, то есть 30 сентября – 6 октября, стоимость наличного доллара в украинских обменниках ощутимо изменится. По прогнозам, стоимость американской валюты составит 41,2-41,8 грн за доллар.
Об этом со ссылкой на экспертов в банковском секторе сообщает издание Oboz.ua.
Ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,3-0,5 грн. в банках и до 0,5 грн. в обменных пунктах.
Разница между курсами купли и продажи будет находиться в пределах 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.
Курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% в неделю.
По итогам сентября-октября гривна может девальвировать, однако практически незаметно – до 1% стоимости.
Вечером в пятницу, 27 сентября, обменники покупали доллары в среднем по 40,93 грн., а продавали по 41,56 грн.
Напомним, что Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 30 сентября.
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