Курс доллара в обменниках на следующей неделе ощутимо изменится

Ежедневные курсовые изменения в обменных пунктах ожидаются в пределах 0,5 грн.

На следующей неделе, то есть 30 сентября – 6 октября, стоимость наличного доллара в украинских обменниках ощутимо изменится. По прогнозам, стоимость американской валюты составит 41,2-41,8 грн за доллар.

Об этом со ссылкой на экспертов в банковском секторе сообщает издание Oboz.ua.

Ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,3-0,5 грн. в банках и до 0,5 грн. в обменных пунктах.

Разница между курсами купли и продажи будет находиться в пределах 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

Курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% в неделю.

По итогам сентября-октября гривна может девальвировать, однако практически незаметно – до 1% стоимости.

Вечером в пятницу, 27 сентября, обменники покупали доллары в среднем по 40,93 грн., а продавали по 41,56 грн.

Напомним, что Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 30 сентября.

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