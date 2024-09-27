РФ уничтожает еще один город под Покровском — DeepState

Подразделения ВС РФ продолжают давить на южном фланге Покровского направления и пытаются оккупировать город Горняк.

О ситуации на одном из участков фронта в Донбассе аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Почти сутки на окраине населенного пункта провисело российское знамя. Уже 27 сентября бойцы ВСУ сорвали "триколор".

Сообщение аналитиков о боях под Горняком появилось в Сети в 16:38 27 сентября.

Указано, что украинские военные продолжают удерживать город и дороги, ведущие к нему с севера — от села Украинка, ранее оккупированного россиянами.

26 сентября на крыше Горняцкой школы №17 появился российский флаг.

"Знамя, скорее всего, вывесили не диверсанты РФ, а местные, ожидающие оккупантов. На следующий день флаг сорвали", — отметили аналитики.

Аналитики подытожили, что ситуация в Горняке сложная. Враг "стирает город", впрочем, ВСУ все еще удерживают позиции.

Горняк – город площадью 5 кв. км (как Суджа в Курской области), которое преграждает путь ВС РФ в сторону Кураховки и не дает закрыть "клещи" на плацдарме возле Желаемого Первого и Второго.

Напомним, командир спецподразделения БпАК "Птицы Мадяра" Роберт Бровди рассказывал, что на фронте могут возникнуть обстоятельства, которые приостановят войну России против Украины в течение года. Однако он отметил, что этот вариант не будет выгоден Украине.

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