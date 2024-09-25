"Мадяр" не исключает, что война может быть приостановлена в течение года

Военный заверил, что Силы обороны готовы выполнять свои задачи столько, сколько нужно.

На фронте могут возникнуть обстоятельства, которые остановят войну России против Украины в течение года, но это не будет выгодным вариантом для нашей страны.

Об этом заявил основатель и командир спецподразделения БпАК "Птицы Мадяра" Роберт Бровди "Мадяр" в эфире "Киев24".

"Что касается текущих прогнозов, конечно, они так или иначе переплетаются с политическими составляющими, с геополитической ситуацией, с выборами, с разными внешними взглядами с востока и с запада. Я не уполномочен такие вещи комментировать. На мой взгляд, сложатся обстоятельства, которые в течение года с этого времени ту войну приостановят. И вряд ли будет удовлетворительный для нас вариант", — сказал военный.

"Мадьяр" подчеркнул, что военные хорошо знают свое дело и будут выполнять свои обязанности столько, сколько нужно для защиты страны.

Он также отметил, что уровень мотивации военных остается высоким. Каждый день они получают удовольствие от успешного уничтожения врага, наносят ему разрушительные удары и продолжают действовать в эффективном темпе.

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