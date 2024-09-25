"Мадяр" не виключає, що війна може бути призупинена протягом року

Військовий запевнив, що Сили оборони готові виконувати свої завдання стільки, скільки потрібно.

На фронті можуть виникнути обставини, які призупинять війну Росії проти України протягом року, але це не буде вигідним варіантом для нашої країни.

Про це заявив засновник та командир спецпідрозділу БпАК "Птахи Мадяра" Роберт Бровді "Мадяр" в ефірі "Київ24".

"Що стосується поточних прогнозів, звісно, вони так чи інакше переплітаються з політичними складовими, з геополітичною ситуацією, з виборами, з різними зовнішніми поглядами зі сходу та з заходу. Я не уповноважений такі речі коментувати. На мою думку, складуться обставини, котрі протягом року від цього часу ту війну призупинять. І - то навряд буде задовільний для нас варіант", - сказав військовий.

"Мадяр" наголосив, що військові добре знають свою справу і будуть виконувати свої обов'язки стільки, скільки потрібно для захисту країни.

Він також зазначив, що рівень мотивації військових залишається високим. Щодня вони отримують задоволення від успішного знищення ворога, завдають йому руйнівних ударів і продовжують діяти в ефективному темпі.

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