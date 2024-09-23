Новий президент Ірану зробив несподівану заяву щодо війни в Україні

Пезешкіан заявив, що він навіть прагне до переговорів.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна готова до переговорів зі США та ЄС про війну РФ проти України, а сам він "ніколи не схвалював російську агресію".

Про це 23 вересня повідомляє The Guardian.

Пезешкіан заявив, що він, нібито, прагне "до переговорів із Заходом" щодо війни Росії проти України.

"Іран ніколи не схвалював російську агресію", — заявив Пезешкіан, при тому не згадавши, що саме Іран постачає Росії "Шахеди" і балістичні ракети.

"Ми готові сісти з європейцями та американцями для діалогу і переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території", — заявив Пезешкіан.

Нагадаємо, що Масуд Пезешкіан склав присягу і став дев’ятим президентом Ірану 29 липня. Це відбулося після загибелі попередника Ібрагіма Раїсі.

ТСН.ua раніше повідомляв про вбивство голови політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїла Ганії. Його вважають одним із відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

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