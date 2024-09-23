Нардеп Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір'ю

Нардеп запевнив, що опікунство йому потрібне не для відстрочки від мобілізації і не для виїзду за кордон.

Народний депутат від "Платформи за життя і мир" (раніше заборонена в Україні "ОПЗЖ"), очільник Адміністрації президента за часів Віктора Януковича Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір’ю.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Нардеп пояснив оформлення опікунства тим, що його мати має психічне захворювання (Деменція при хворобі Паркінсона) і хворіє вже кілька років, через що не може керувати своїми діями й тому потребує догляду.

У коментарі "УП", Льовочкін розповів, що його сестра перебуває за кордоном, тому опікунство оформив на себе.

"Мама хворіє вже кілька років. Раніше ми намагалися активно лікувати її за кордоном. Зараз прийняли консервативний сценарій, їй краще вдома. Сестра постійно мешкає за кордоном, я в Україні. Тому мама зараз більше на мені. Тому й документи по мамі всі на мені", – каже депутат.

Сергій Льовочкін запевнив, що і далі планує жити і працювати в Україні. Водночас, у виданні відкидають припущення, що опікунство йому потрібно для відстрочки від військової служби, адже як нардеп, Львочкін не підлягає мобілізації. Проте зараз в Україні право на перетин державного кордону мають опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

Раніше журналіст "УП" Михайло Ткач повідомив, що нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка".

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