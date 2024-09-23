Скандальний Одарченко втік до Румунії: ВАКС заочно заарештував нардепа

Скандальний нардеп Андрій Одарченко втік до Румунії. Він перетнув державний кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області поза межами пункту пропуску з Румунією.

Про це повідомили на засіданні ВАКС.

Опинившись у Румунії, нардеп попросив державні органи надати йому притулок.

ВАКС ухвалив рішення заочно взяти Одарченка під варту. Крім того, суд стягнув внесену раніше заставу у розмірі 15 млн гривень на користь держави.

Нагадаємо, прокурор САП у справі про корупцію, обвинуваченим у якій проходить народний депутат Андрій Одарченко, раніше виключений з фракції "Слуга народу", заявив, що фігурант, скоріш за все, незаконно виїхав за межі України. Заява пролунала під час засідання Вищого антикорупційного суду у четвер, 18 вересня, на яке Одарченко не з'явився з невідомих причин.

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