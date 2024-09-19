Нардепа-втікача Одарченка оголосили у міжнародний розшук

Вищий антикорупційни суд (ВАКС) оголосив народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка, підозрюваного у корупційному скандалі, у міжнародний розшук.

Про це інформує Центр протидії корупції.

За даними НАБУ, Mercedes депутата на місці, але в квартирі живе водій. Той пояснив, що з вівторка Одарченка вдома немає, де він - не знає, депутат на зв'язок не виходить.

За даними прикордонників, Одарченко офіційно кордон не перетинав.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) додала, що нардеп на записах НАБУ хвалився ексголові Агентства відновлення Найєму, що "вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях". Прокурор припускає, що він використав ці зв'язки, щоб виїхати.

Водночас захист вважає клопотання про міжнародний розшук передчасним. Мовляв, прокурор не долучила оперативну інформацію, що Одарченко дійсно за кордоном. Захист додає, що сім'я Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали би перевірити, чи немає його там.

"В останній день Одарченко залишив у машині три своїх мобільні телефони і попросив водія поставити їх на зарядку в квартирі. Сказав, що до парламенту добереться сам і після засідання повернеться. Однак не повернувся...Цього тижня його мали допитати, тобто справа рухалась до фіналу.", - зазначили в Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, колишній член комітету з питань антикорупційної політики Андрій Одарченко пропонував ексголові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєму хабар у криптовалюті 50 тис. дол. США за сприяння у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету. А 18 вересня 2024 у САП повідомили, що нардеп незаконно виїхав за межі України.

Черговий депутат-утікач! Хабарник Одарченко опинився за кордоном

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