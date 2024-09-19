Втрати Росії станом на 19 вересня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 19 вересня 2024 року ЗСУ знищили 638 140 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 638 140 (+1130) осіб,

танків ‒ 8705 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,

артилерійських систем – 18177 (+23) од,

РСЗВ – 1189 (+1) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 3109 (+0).

Як повідомлялося, ЗСУ потужно б'ють по окупантах на полігонах. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників.

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