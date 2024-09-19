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Втрати Росії станом на 19 вересня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 19 вересня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 638 тис. загарбників. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили 14 танків та 23 артсистеми.

Станом на ранок 19 вересня 2024 року ЗСУ знищили 638 140 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 638 140 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8705 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,
  • артилерійських систем – 18177 (+23) од,
  • РСЗВ – 1189 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  – 15417 (+63),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3109 (+0).

Як повідомлялося, ЗСУ потужно б'ють по окупантах на полігонах. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників. 

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