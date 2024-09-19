Втрати Росії станом на 19 вересня: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили 14 танків та 23 артсистеми.
Станом на ранок 19 вересня 2024 року ЗСУ знищили 638 140 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 638 140 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8705 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,
- артилерійських систем – 18177 (+23) од,
- РСЗВ – 1189 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3109 (+0).
Як повідомлялося, ЗСУ потужно б'ють по окупантах на полігонах. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників.
Читайте також:
- Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState
- WSJ повідомило про 80 тисяч загиблих українських військових: нардеп прокоментував
- ЗСУ розширили свій плацдарм і просуваються далі в Курській області: деталі ISW