Потери России на 19 сентября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 19 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 638 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 638 ​​140 (+1130) человек,

танков ‒ 8705 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17093 (+13) ед,

артиллерийских систем – 18177 (+23) ед,

РСЗО – 1189 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 947 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 15417 (+63),

крылатые ракеты ‒ 2592 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 24839 (+55) ед,

специальная техника – 3109 (+0).

Как сообщалось, ВСУ мощно избивают по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.

Читайте также:

Третья штурмовая отразила атаку врага, сжегши танк и БТР