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Потери России на 19 сентября: Генштаб обновил данные

Потери России на 19 сентября: Генштаб обновил данные

Уничтожены более 638 тыс. захватчиков. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли 14 танков и 23 артсистемы.

По состоянию на утро 19 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 638 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 638 ​​140 (+1130) человек,
  • танков ‒ 8705 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17093 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 18177 (+23) ед,
  • РСЗО – 1189 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 15417 (+63),
  • крылатые ракеты ‒ 2592 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 24839 (+55) ед,
  • специальная техника – 3109 (+0).

Как сообщалось, ВСУ мощно избивают по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.

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