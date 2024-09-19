Потери России на 19 сентября: Генштаб обновил данные

Россияне потеряли 14 танков и 23 артсистемы.
По состоянию на утро 19 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 638 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 638 140 (+1130) человек,
- танков ‒ 8705 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17093 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 18177 (+23) ед,
- РСЗО – 1189 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 947 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 15417 (+63),
- крылатые ракеты ‒ 2592 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24839 (+55) ед,
- специальная техника – 3109 (+0).
Как сообщалось, ВСУ мощно избивают по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.
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