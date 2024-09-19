Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState

Росіяни мають успіхи на цій ділянці фронт.
Російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи загарбників біля п'яти населених пунктів в регіоні.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Ворог просунувся біля Обуховки, Піщаного, Марфополя, Українська та в Залізному", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, росіяни наступають в Донецькій області. Зокрема, окупаційні війська РФ просунулися на південний захід від Донецька та на північ від Водяного.
Читайте також:
- ЗСУ розширили свій плацдарм і просуваються далі в Курській області: деталі ISW
- У Путіна прокоментували заяву Столтенберга про удари по Росії
- Вночі РФ атакувала Рівненську область: що відомо