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Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState

Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині: мапи DeepState

Російська армія. / Фото: Associated Press

Росіяни мають успіхи на цій ділянці фронт.

Російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи загарбників біля п'яти населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Ворог просунувся біля Обуховки, Піщаного, Марфополя, Українська та в Залізному", - йдеться у повідомленні. 

Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ на Донбасі. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, росіяни наступають в Донецькій області. Зокрема, окупаційні війська РФ просунулися на південний захід від Донецька та на північ від Водяного.

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