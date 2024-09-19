Гарріс планує зустрітися із Зеленським – Bloomberg

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня. Претендентка на головну посаду в Білому домі намагається розширити свій зовнішньополітичний профіль.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнане з питанням джерело.

Автори публікації зауважили, що Гарріс рішуче підтримала непохитну підтримку України президентом Джо Байденом у її захисті від російського вторгнення, яке почалося в лютому 2022 року.

Очікується, що під час свого візиту до США Зеленський наполягатиме на членстві України в НАТО та Євросоюзі, укладатиме угоди про економіку та безпеку, а також щодо продовження постачання більш передової зброї в межах свого "плану перемоги".

Президент України має представити план Байдену під час зустрічі в кулуарах Генасамблеї ООН у вересні. Зеленський також хоче поділитися планами з Гарріс і кандидатом у президента від республіканців Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться Зеленським під час візиту президента України до США наступного тижня.

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