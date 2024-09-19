Харрис планирует встретиться с Зеленским – Bloomberg

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе. Претендентка на главную должность в Белом доме пытается расширить свой внешнеполитический профиль.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомый с вопросом источник.

Авторы публикации отметили, что Харрис решительно поддержала твердую поддержку Украины президентом Джо Байденом в ее защите от российского вторжения, которое началось в феврале 2022 года.

Ожидается, что во время своего визита в США Зеленский будет настаивать на членстве Украины в НАТО и Евросоюзе, будет заключать соглашения по экономике и безопасности, а также по продолжению поставок более передового оружия в рамках своего "плана победы".

Президент Украины должен представить план Байдену на встрече в кулуарах Генассамблеи ООН в сентябре. Зеленский также хочет поделиться планами с Харрис и кандидатом в президента от республиканцев Дональдом Трампом.

Напомним, Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Зеленским во время визита президента Украины в США на следующей неделе.

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