Курс валют на 19 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк на четверг, 19 сентября, установил официальные курсы доллара, евро и злотого. Гривна продолжает падать по отношению к доллару.

Об этом сообщил сайт НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,45 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 46,10 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,80 (-1 коп.)

Как сообщалось, экономист Зиновий Свереда сделал прогноз относительно того, ожидать ли скачка курса доллара. По его словам, достигнет ли доллар цены 50 грн, будет зависеть от ситуации на фронте. Поэтому невозможно предсказать, когда это произойдет и произойдет ли вообще.

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