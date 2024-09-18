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Курс валют на 18 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 18 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 18 сентября / Фото: pixabay.com

НБУ еще больше уронил курс гривны.

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 18 сентября. Доллар вырос еще на 6 коп. Евро прибавил 12 коп. Злотый4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,41 (+6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 46,12 (+12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,81 (+4 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,07-41,67 грн
  • "Ощадбанк" – 41,20-41,75 грн
  • "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
  • "УкрСиббанк" – 41,20-41,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,15-41,75 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
  • "Ощадбанк" – 45,40-46,30 грн
  • "ПУМБ" – 45,80-46,40 грн
  • "УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн
  • "Укрэксимбанк" – 45,80-46,60 грн

Курс злотого в банках

  • "Ощадбанк" – 10,10-10,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,65-10,95 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Напомним, комитет Рады согласовал законопроект о повышении налогов. В случае положительного принятия, эти изменения будут внедряться задним числом от 1 октября.

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