Курс валют на 18 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ еще больше уронил курс гривны.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 18 сентября. Доллар вырос еще на 6 коп. Евро прибавил 12 коп. Злотый – 4 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,41 (+6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 46,12 (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,81 (+4 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,07-41,67 грн
- "Ощадбанк" – 41,20-41,75 грн
- "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
- "УкрСиббанк" – 41,20-41,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,15-41,75 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
- "Ощадбанк" – 45,40-46,30 грн
- "ПУМБ" – 45,80-46,40 грн
- "УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,80-46,60 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 10,10-10,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,65-10,95 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Напомним, комитет Рады согласовал законопроект о повышении налогов. В случае положительного принятия, эти изменения будут внедряться задним числом от 1 октября.