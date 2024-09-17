Курс валют на 17 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 17 сентября. Доллар вырос еще на 4 коп. Евро прибавил аж 21 коп. Злотый – 10 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,35 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,00 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,77 (+10 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн

"Ощадбанк" – 41,10-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 41,10-41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 41,05-41,65 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн

"Ощадбанк" – 45,25-46,15 грн

"ПУМБ" – 45,40-46,00 грн

"УкрСиббанк" – 45,50-46,40 грн

"Укрэксимбанк" – 45,65-46,45грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 10,10-10,80 грн

"Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Как сообщалось, внутренних переселенцев, в семье которых совокупный доход на одного человека превышает 9444 гривен (4 размера прожиточного минимума) в месяц, будут лишать выплат. Впрочем, это не будет массовым явлением и будет касаться только тех людей, которые будут обращаться за продолжением выплат.

Читайте также:

Ограничивают оплату карточками за границей! Нацбанк сделал украинцам "подарок"!