Курс валют на 17 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта растет в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 17 сентября. Доллар вырос еще на 4 коп. Евро прибавил аж 21 коп. Злотый – 10 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,35 (+4 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,00 (+21 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,77 (+10 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн
- "Ощадбанк" – 41,10-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 41,10-41,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,05-41,65 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн
- "Ощадбанк" – 45,25-46,15 грн
- "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
- "УкрСиббанк" – 45,50-46,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,65-46,45грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 10,10-10,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Как сообщалось, внутренних переселенцев, в семье которых совокупный доход на одного человека превышает 9444 гривен (4 размера прожиточного минимума) в месяц, будут лишать выплат. Впрочем, это не будет массовым явлением и будет касаться только тех людей, которые будут обращаться за продолжением выплат.
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