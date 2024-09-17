В правительстве сообщили, когда в Украине будет повышение пенсий

Выплаты пенсий не зависят от расходов государственного бюджета.

В Украине в следующем году планируется индексация пенсий. Впрочем, повышение соцвыплат будет незначительным.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Liga.net.

Жолнович отмечает, что выплаты пенсий не зависят от расходов государственного бюджета. Финансирование пенсий осуществляется из Пенсионного фонда, получающего средства от единого социального взноса и донорских поступлений.

По ее словам, каждая социальная программа Минсоцполитики проходит жесткое регулирование и проверки международных аудиторов, целью которых является обеспечение прозрачности использования средств. Такие проверки необходимы для обоснования экономического эффекта и подтверждения необходимости финансовой поддержки международными донорами, в частности, правительством США.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, когда в Украине проведут следующую индексацию пенсий. В частности, она уже была в этом году, а также в 2023-м.

Читайте также: