В уряді повідомили, коли в Україні буде підвищення пенсій

Виплати пенсій не залежать від видатків державного бюджету.

В Україні наступного року планується індексація пенсій. Втім, підвищення соцвиплат буде незначним.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю Liga.net.

Жолнович наголошує, що виплати пенсій не залежать від видатків державного бюджету. Фінансування пенсій здійснюється з Пенсійного фонду, який отримує кошти від єдиного соціального внеску та донорських коштів.

За її словами, кожна соціальна програма Мінсоцполітики проходить суворе регулювання та перевірки міжнародних аудиторів, метою яких є забезпечення прозорості використання коштів. Такі перевірки необхідні для обґрунтування економічного ефекту та підтвердження необхідності фінансової підтримки міжнародними донорами, зокрема урядом США.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, коли в Україні проведуть наступну індексацію пенсій. Зокрема, вона вже була цього року, а також 2023-го.

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