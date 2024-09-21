Втрати Росії станом на 21 вересня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 21 вересня 2024 року ЗСУ знищили 640 920 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1440 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 640 920 (+1440) осіб,

танків ‒ 8746 (+21) од,

бойових броньованих машин s ‒ 17170 (+38) од,

артилерійських систем – 18270 (+58) од,

РСЗВ – 1193 (+4) од,

засоби ППО ‒ 949 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92),

крилаті ракети ‒ 2593 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 3125 (+10).

Як повідомлялося, за інформацією Forbe, протягом останніх шести місяців ЗСУ потужно вдарили по окупантах на полігонах. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників.

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