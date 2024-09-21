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Втрати Росії станом на 21 вересня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 21 вересня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 21 вересня 2024 року ЗСУ знищили майже 641 тис. росіян. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили чимало техніки.

Станом на ранок 21 вересня 2024 року ЗСУ знищили 640 920 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1440 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 640 920 (+1440) осіб, 
  • танків ‒ 8746 (+21) од,
  • бойових броньованих машин s ‒ 17170 (+38) од,
  • артилерійських систем – 18270 (+58) од,
  • РСЗВ – 1193 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92),
  • крилаті ракети ‒ 2593 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3125 (+10).

Як повідомлялося, за інформацією Forbe, протягом останніх шести місяців ЗСУ потужно вдарили по окупантах на полігонах. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників. 

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