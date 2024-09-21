Потери России на 21 сентября: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли немало техники.
По состоянию на утро 21 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 640 920 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1440 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 640 920 (+1440) человек,
- танков ‒ 8746 (+21) ед,
- боевых бронированных машин s ‒ 17170 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 18270 (+58) ед,
- РСЗО – 1193 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 949 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 15561 (+92),
- крылатые ракеты ‒ 2593 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24966 (+68) ед,
- специальная техника – 3125 (+10).
Как сообщалось, по информации Forbe, за последние шесть месяцев ВСУ мощно ударили по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.
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