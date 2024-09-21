По состоянию на утро 21 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 640 920 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1440 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 640 920 (+1440) человек,

танков ‒ 8746 (+21) ед,

боевых бронированных машин s ‒ 17170 (+38) ед,

артиллерийских систем – 18270 (+58) ед,

РСЗО – 1193 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 949 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 15561 (+92),

крылатые ракеты ‒ 2593 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 24966 (+68) ед,

специальная техника – 3125 (+10).

Как сообщалось, по информации Forbe, за последние шесть месяцев ВСУ мощно ударили по оккупантам на полигонах. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.

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