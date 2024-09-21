На Хмельниччині вдову військового судять за катування "відьми": що сталось

На Хмельниччині почали судити цивільне подружжя, які влітку цього року жорстоко катували 68-річну сусідку, підозрюючи її у чаклунстві.

Як з’ясував ТСН.ua, на пенсіонерку з села Чотирбоки напали 35-річна вдова загиблого військового та 27-річний співмешканець цієї жінки.

"Встановлено, що перебуваючи напідпитку, обвинувачені прийшли до будинку 68-річної односелиці, почали стукати у вікна та вибили двері", - повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За даними прокуратури, далі події розгортались наступним чином: "Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень. Ігноруючи благання останньої припинити знущання, чоловік вкотре вдарив її кулаком в обличчя, від чого вона втратила свідомість. Після чого, зловмисники поклали її до багажника автомобіля, з метою вивезти в лісосмугу та продовжити катування. На щастя, коли обвинувачені ломились в оселю, потерпіла встигла викликати правоохоронців, які затримали кривдників".

"Жінці (підозрюваній у нападі – Ред.) продовжено нічний домашній арешт, тому як у неї троє неповнолітніх дітей. Чоловік перебуває під вартою. Вже було підготовче судове засідання, наступне засідання буде 16 жовтня", - розповіла ТСН.ua речниця Хмельницької обласної прокуратури Марина Тисячна.



Своєю чергою, речниця поліції Хмельниччини Інна Глега каже, що за версією слідства до такої жорстокості ця пара вдалась через алкоголь.



В селі, де пара намагалась розібратись з жінкою, яка, на їхню думку, була відьмою, кажуть, що конфлікт розгорівся після того, як пенсіонерка начебто час від часу заглядала на подвір’я тепер вже обвинувачених.

"У жінки, яка є підозрюваною, на війні загинув чоловік. Вона знайшла собі іншого. Пара зловживала алкоголем, поводила себе гучно. Пенсіонерка мешкає поруч. Їй було цікаво, що вони там роблять. Але вони її попереджали, щоб вона не заглядала до них. Погрожували. Я узнав про цю ситуацію, хотів зустрітись зі співмешканцем підозрюваної. Пенсіонерці я сказав, що у разі погроз треба телефонувати на 102. Коли в черговий раз пара прийшла до неї, вона закрила двері та заховалась у хаті. Але вони розбили вікно, зірвали двері, погрожували, нанесли тілесні ушкодження. Коли приїхала поліція, то ми разом побачили калюжу крові на підлозі", - розповів ТСН.ua староста цього села Микола Костюк.



До цього він додає: "Є люди, які вірять в чаклунство. Не багато, але є. От вони собі щось надумали, перебуваючи напідпитку. Пенсіонерка не займається ворожінням, ніякого відношення до цього не має. Зараз вона в іншому селі, у доньки, дуже налякана".



За даними правоохоронців, пара нападників підозрюється у низці злочинів щодо пенсіонерки. Якщо їхня вина буде доведена в суді, то їм загрожує до 10 років ув’язнення.

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