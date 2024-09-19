Відьма зробила передбачення про "першу ракету на території Росії"

Українська відьма Марія Тиха зробила передбачення про ймовірний ракетний удар по території Росії. Вона переконана, що вперше по РФ прилетить ракета українського виробництва.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Світ передбачень".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Марія Тиха зазначила, що Захід найближчим часом не дозволить Україні бити своїми ракетами по території РФ. Вона переконана, що на РФ полетить саме українська ракета.

"Перша ракета, яка полетить на територію центральної Росії - це буде наша ракета. Я знаю, про що говорю. Ніхто не хоче бути причтним до цього всього. Бо всі хвилюються за наслідки", - сказала відьма.

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