В уряді повідомили, коли в Україні проведуть наступну індексацію пенсій

В Україні наступну індексацію пенсій буде проведуть у березні 2025-го - як це робили 2023-го і 2024-го. В уряді обіцяють знайти для цього фінансовий ресурс.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 10 вересня.

За словами прем'єра, завдяки фінансовій стійкості Україні зберегли всі спеціальні виплати, а пенсії та субсидії виплачують.

"Так буде тривати. Це велика робота, вона відбувається щодня. Всі індексації були проведені у березні 2023, у березні 2024-го і будуть проведені у березні 2025 року", - пообіцяв очільник Кабміну.

Він наголосив, що інфляція в країні залишається помірною – 5,4% у липні. Прем'єр наголосив, що економіка помірно відновлюється – 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року.

Як повідомлялося, в Україні по-новому рахуватимуть пенсію. Система враховуватиме лише два критерії — кількість відпрацьованих років та кількість внесків, які особа сплачувала щомісяця.

Читайте також:

Обмежують оплату картками за кордоном! Нацбанк зробив українцям "подарунок"!