В Україні по-новому рахуватимуть пенсію: що тепер зміниться

Пенсії українців після розрахунку складатимуться з двох частин.

В Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Система враховуватиме лише два критерії — кількість відпрацьованих років та кількість внесків, які особа сплачувала щомісяця.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтервʼю "Укрінформу".

З її слів, українська пенсійна система зараз передбачає декілька складників:

солідарна

обов'язкова накопичувальна

добровільна накопичувальна

Також планують запровадити професійну накопичувальну систему.

"Сьогоднішня система часто і багато зазнавала змін. І через це обрахунок пенсії ускладнився. Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм", — сказала Жолнович.

Вона наголосила, що відтепер проєктується система, яка враховуватиме лише два критерії:

кількість відпрацьованих років

кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця

У результаті це конвертуватиметься у певну кількість балів. Водночас вартість одного бала дорівнюватиме 30% від середньої зарплати конкретного року. Тому особа, яка пропрацювала 35 років та отримувала середню зарплату кожного місяця такою, як вона була на той момент, то можна сподіватися на не менш як 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі.

"Крім того, виводимо гарантію — якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати того року", — додала вона.

Нагадаємо, пенсії українців збільшуються завдяки перерахункам та індексаціям. Однак у серпні виплати буде підвищено шляхом нарахування спеціальних надбавок.

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