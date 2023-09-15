В Україні зростуть пенсія та прожитковий мінімум: як зміняться виплати

Кабінет міністрів під час засідання ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік, в якому закладено підвищення мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму.

Проєкт держбюджету оприлюднив член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Наразі у проєкті держбюджету закладено, що прожитковий мінімум зросте від 2 589 до 2 920 грн, а мінімальна пенсія - від 2 093 до 2 361 грн.

Проєктом пропонують встановити від 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 920 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 2 563 грн;

дітей віком від 6 до 18 років - 3 196 грн;

працездатних осіб - 3 028 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді - 2 102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів - 2 102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури - 1 600 грн;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) - 2 361 грн.

Як повідомлялося, український уряд 15 вересня ухвалив проєкт бюджету-2024. Документ передбачає власні доходи загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатки загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

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