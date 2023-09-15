"Укроборонпром" обмежив спілкування зі ЗМІ після матеріалу Reuters

Інформація щодо роботи українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни з РФ є чутливою й тому має бути дозованою.

Після того, як британське агентство Reuters оприлюднило неузгоджену інформацію, що поставила під загрозу безпеку одного ізdummy підприємств АТ "Українська оборонна промисловість", компанія тимчасово обмежила спілкування з пресою з виробничих питань.

Про це пише "Укрінформ".

Зазначимо, йдеться про матеріал про те, що державне підприємство "Антонов" відкриває новий центр виробництва.

"Після матеріалу Reuters від 12.09.23, який поставив під загрозу безпеку одного з підприємств АТ "УОП", спілкування зі ЗМІ щодо окремих потенційно небезпечних тем, що стосуються виробничих майданчиків та деяких інших деталей, обмежене. Ми повідомимо, коли ситуація зміниться", - мовиться у повідомленні.

Як зазначили в "Укроборонпромі", інформація щодо роботи українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни з РФ є чутливою й тому має бути дозованою, перевіреною та не нести загрози для підприємств ОПК, їх працівників та обороноздатності України.

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Попри це, у держконцерні кажуть, що залишаються і надалі відкритими до спілкування щодо питань трансформації, побудови антикорупційної інфраструктури тощо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час наради з новим міністром оборони Рустемом Умєровим він обговорив питання створення нової інституції - військового омбудсмена.

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