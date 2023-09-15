"Укроборонпром" ограничил общение со СМИ после материала Reuters

Информация о работе украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны с РФ чувствительна и поэтому должна быть дозирована.

После того, как британское агентство Reuters обнародовало несогласованную информацию, поставившую под угрозу безопасность одного из dummy предприятий АО "Украинская оборонная промышленность", компания временно ограничила общение с прессой по производственным вопросам.

Об этом пишет "Укринформ".

Отметим, что речь идет о материале о том, что государственное предприятие "Антонов" открывает новый центр производства.

"После материала Reuters от 12.09.23, который поставил под угрозу безопасность одного из предприятий АО "УОП", общение со СМИ по отдельным потенциально опасным темам, касающимся производственных площадок и некоторых других деталей, ограничено. Мы сообщим, когда ситуация изменится", – говорится в сообщении.

Как отметили в "Укроборонпроме", информация о работе украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны с РФ чувствительна и должна быть дозирована, проверена и не нести угрозы для предприятий ОПК, их работников и обороноспособности Украины.

Также читайте Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда: о чем говорили

Несмотря на это, в госконцерне говорят, что остаются и дальше открытыми к общению по вопросам трансформации, построения антикоррупционной инфраструктуры и тому подобное.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время совещания с новым министром обороны Рустемом Умеровым он обсудил вопрос создания нового института – военного омбудсмена.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.