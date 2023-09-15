В Индии вспышка смертельного вируса: вакцины против инфекции не существует

На юге Индии власти пытаются сдержать смертельную эпидемию, в населенных пунктах в зоне риска усилили тестирование из-за вспышки вируса Нипа. Здесь закрыли школы, государственные учреждения и религиозные центры, а также остановили движение общественного транспорта.

Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщило агентство Reuters.

По информации министра здравоохранения штата, в Керале более 700 человек были идентифицированы как контактирующие с носителями инфекции, теперь они проходят тестирование на вирус. Среди них 77 человек считаются зараженными "с высоким риском". По меньшей мере, два человека умерли.

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Людей попросили оставаться дома и следить за своим здоровьем. В округе Козикод закрыты некоторые школы, а девять сел объявлены "зонами карантина".

Со смертельной вспышкой этого вируса штат Керала сталкивается уже в четвертый раз с 2018 года. Во время первого распространения инфекции умерло 77 человек.

Что известно о смертельном вирусе Нипа

От этого вируса нет вакцины, которая убивает до 75% инфицированных людей. Он распространяется через контакт с жидкостями организма зараженных летучих мышей, передается от животных к людям непосредственно между людьми, а также через зараженную пищу.

Симптомы инфекции часто начинаются с головных болей и сонливости, могут привести к коме в течение нескольких дней.

Вирус Нипа впервые был идентифицирован во время вспышки 1998-1999 годов в Малайзии, где почти 300 человек были инфицированы и более 100 умерли. Название вируса произошло от села Кампунг Сунгай Нипа в Малайзии, где он был обнаружен.

Предшествующие случаи заражения в Южной Азии были связаны с потреблением продуктов, загрязненных экскрементами летучих мышей.

Напомним, ранее в Закарпатье была зафиксирована вспышка лептоспироза — инфекции, которая передается грызунами и часто завершается смертью, несмотря на то, что ее ранние симптомы похожи на обычную простуду.

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