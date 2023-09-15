В Індії спалах смертельного вірусу: вакцини проти інфекції не існує

На півдні Індії влада намагається стримати смертельну епідемію, у населених пунктах в зоні ризику посилили тестування через спалах вірусу Ніпа. Тут закрили школи, державні установи та релігійні центри і призупинили рух громадського транспорту.

Про це у п’ятницю, 15 вересня, повідомило агентство Reuters.

За інформацією міністр охорони здоров’я штату, у Кералі понад 700 людей були ідентифіковані як ті, хто контактував з носіями інфекції, тепер вони проходять тестування на вірус. Серед них 77 осіб вважаються зараженими із "високим ризиком". Щонайменше дві людини померли.

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Людей попросили залишатися вдома та стежити за своїм здоров’ям. В окрузі Козікод закрито деякі школи, а дев’ять сіл оголошено “зонами карантину”.

Зі смертельним спалахом цього вірусу штат Керала стикається уже вчетверте від 2018 року. Під час першого поширення інфекції померло 77 людей.

Що відомо про смертельний вірус Ніпа

Від цього вірусу не існує вакцини, яка вбиває до 75% інфікованих людей. Він поширюється через контакт із рідинами організму заражених кажанів, передається від тварин до людей та безпосередньо між людьми, а також через заражену їжу.

Симптоми інфекції часто починаються з головного болю та сонливості, можуть призвести до коми протягом декількох днів.

Вірус Ніпа було вперше ідентифіковано під час спалаху 1998-1999 років у Малайзії, де майже 300 людей були інфіковані та понад 100 померли. Назва вірусу походить від села Кампунг Сунгай Ніпа в Малайзії, де його було виявлено.

Попередні випадки зараження в Південній Азії були пов’язані зі споживанням продуктів, забруднених екскрементами кажанів.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті було зафіксовано спалах лептоспірозу — інфекції, яка передається гризунами й часто завершується смертю, попри те, що її ранні симптоми схожі на звичайну застуду.

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