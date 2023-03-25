Вчені попередили про можливий спалах бактеріальних інфекцій через зміну клімату

Зараження може відбуватися при вживанні в їжу сирих морепродуктів або при купанні в зараженій водоймі.
У Британії проаналізували інфекції, які викликав Vibrio vulnificus. Згідно з дослідженням, вірус вбиває приблизно в 20% випадках здорових людей і в 50% людей з ослабленою імунною системою.
Про це повідомляє Nature Scientific Reports.
Вчені дослідили, що зміна клімату може потенційно збільшити концентрацію смертоносних бактерій на планеті.
"До 2081-2100 років інфекція може бути в кожному східному штаті США. Смертність від інфекції досягає 18%, а летальні випадки наступають вже через 48 годин після зараження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараження може відбуватися при вживанні в їжу сирих морепродуктів або при купанні в зараженій водоймі.
"Бактерія провокує діарею, блювоту, лихоманку та озноб, тоді як інфіковані рани можуть призвести до серйозних шкіряних інфекцій. Немає переконливих доказів того, що антибіотики можуть контролювати інфекцію", - кажуть дослідники.
Наразі вчені створили моделі, що передбачають схему нових інфекцій протягом декількох десятиліть.
Додамо, в американському штаті Юта дітям до 18 років хочуть заборонити користуватися соціальними мережами з 22:30 вечора до 6:30 ранку. Такі закони підписав губернатор-республіканець штату Спенсер Кокс.
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