Смертельная болезнь на Закарпатье: три человека умерли, 12 — в больнице

На Закарпатье зафиксирована вспышка лептоспироза — болезни, которая передается грызунами и часто завершается смертью, несмотря на то, что ее ранние симптомы похожи на обычную простуду. Три человека уже умерли, еще 12 — оказались в больнице. Последний раз вспышка этой инфекции в регионе была еще 5 лет назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН в пятницу, 1 сентября.

За последние дни с диагнозом лептоспироз в областную больницу в Ужгороде попали сразу 10 человек. Один из них, несмотря на все усилия врачей, умер накануне.

Он стал третьей жертвой лептоспироза в области за последние 2 месяца. Столь стремительного распространения болезни на Закарпатье медики не помнят уже много лет.

В больнице сейчас находятся 12 пациентов, двое из них в реанимации — в тяжелом состоянии, потому что обратились за помощью слишком поздно, говорят медики.

Какие симптомы недуга

“Развивается эта болезнь достаточно быстро и проявляется выраженными симптомами – это высокая лихорадка 39-40 градусов, через некоторое время появляются сильные мышечные боли, особенно в икрах. Если человек не обращается своевременно в больницу – идет поражение почек и печени”, – рассказал главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк.

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Большинство больных – мужчины за 40 лет. Те, с кем удалось пообщаться, говорят, что лептоспироз у себя даже не подозревали, поэтому первые несколько дней просто пытались сбивать высокую температуру. "Скорую" вызывали уже тогда, когда начали желтеть глаза, появилась боль в почках и печени.

"Температура была 39,5, была слабость, аппетит исчез, печень немного и живот болел, глаза желтые", — рассказывал один из пациентов.

Другой тоже сообщил о повышении температуры, боли в почках и в икрах.

“Семейный врач тогда ужаснулся, потому что не сталкивался еще с таким в своей практике. Удивительно было, что такая вспышка… Потом уже увидел, что здесь с Перечинщины больше, Березнянщини", – говорит он.

Как можно заразиться

Медики предполагают, что люди инфицировались в основном при уходе за скотом.

Лептоспироз попадает в тело человека через раны и порезы, или с грязными продуктами через слизистую.

Заболеть можно во время сенокоса, рыбалки или прогулки в лесу. Именно так инфицировался один из пациентов. Он рассказал нам, что заболел сразу после того, как напился из источника, из которого, кстати, часто набирал воду и раньше.

"Меня начала голова болеть, в животе, ноги... И температура 39 с половиной, стремительно пошла вверх", — говорит он.

Михаил Поляк подчеркнул, что в этом году развелось очень много крыс, являющихся переносчиками инфекции.

“Если вы идете купаться и у вас раны или порезы – не надо лезть в воду. Если вы пошли в лес – не нужно пить воду. Вообще, в этот период мы рекомендуем употреблять воду только кипяченую”, — подчеркнул медик.

Советы от врачей

Кроме того, врачи советуют тщательно мыть фрукты и овощи, травить грызунов, вакцинировать собак и скот, который также может быть носителем лептоспироза.

Вакцина существует и для людей, но платная, потому что не входит в перечень обязательных прививок в Украине. Однако медики советуют ее сделать тем, кто входит в группу риска, например фермерам.

Всего за прошедшее лето в области диагноз лептоспироз поставили уже 3 десяткам человек.

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Напомним, в Жешувском воеводстве Польши, граничащем с Украиной, 16 человек скончались от вспышки легионеллеза, подтверждено более 150 случаев заражения опасной болезнью.

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