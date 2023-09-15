Встречу Зеленского и Нетаньяху официально подтвердили: детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом. Информацию подтвердили официально.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле, пишет "Интерфакс-Украина".

Что известно

В посольстве отметили, что сразу после завершения иудейского нового года Биньямин Нетаньяху вылетит в США, где выступит перед ГА ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч. Среди запланированных – встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это первая личная встреча после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Нетаньяху подвергался жесткой критике за то, что является едва ли не единственным лидером демократической страны, который так и не решился посетить Киев", – говорится в сообщении.

Кроме того, объявлено о встрече Нетаньяху и Байдена в рамках Генассамблеи. Известно, что израильская сторона хотела встретиться в Белом доме.

"Нежелание американской администрации принимать Нетаньяху в Вашингтоне, а также длительное время отказа в двусторонней встрече с президентом США было четким и жестким сигналом израильскому лидеру по поводу той политики, которую проводит Израиль и внутри страны, и в регионе", – заявили в посольстве.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, переговорят по телефону по проблемам, которые накопились во взаимоотношениях между странами.

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